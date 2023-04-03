Rafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rafa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.