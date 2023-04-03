Rafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafa 28 Eylül 2003 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Rafael Silva Oliveira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACE yapmaktadır. Rafa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafa'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U19
1 Ocak 2021 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2021 yılında Guimarães B
Rafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafa şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.
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