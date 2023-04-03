Rafa Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rafa Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafa Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.