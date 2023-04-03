Rafa Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafa Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafa Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafa Rodriguez 10 Temmuz 2003 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Rodríguez Ruiz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafa Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafa Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafa Rodriguez'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rafa Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafa Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2021 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Rafa Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafa Rodriguez şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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