Rafa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafa Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafa Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafa Silva 4 Nisan 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafa Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Attacantti Sports Marketing yapmaktadır. Rafa Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafa Silva'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafa Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r_silva92/

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Rafa Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafa Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafa Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafa Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Lugano

8 Ağustos 2014 yılında Albirex Niigata

1 Ocak 2017 yılında Urawa Reds

17 Ocak 2018 yılında WH Zall

25 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

10 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Rafa Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafa Silva şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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