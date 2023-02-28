Rafaat Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafaat Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafaat Khalil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafaat Khalil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafaat Khalil 3 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Rafaat Khalil Abdelkader Bayoumi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafaat Khalil Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rafaat Khalil'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafaat Khalil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafaat Khalil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafaat Khalil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafaat Khalil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2022 yılında El Ahly

Rafaat Khalil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafaat Khalil şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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