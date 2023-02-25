Rafael Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Barbosa 20 Şubat 1998 tarihinde Porto Nacional şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Barbosa dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Barbosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Barbosa'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Jaraguá EC

31 Aralık 2019 yılında Goiás B

1 Ocak 2020 yılında Vila Nova FC

1 Temmuz 2020 yılında Inhumas-GO

19 Ocak 2021 yılında Shkumbini Peqin

22 Ocak 2022 yılında FK Bylis

7 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

30 Haziran 2023 yılında FK Bylis

Rafael Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Barbosa şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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