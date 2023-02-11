Rafael Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Barrios 23 Mayıs 1993 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Victoriano Barrios şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Barrios Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Barrios'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rafael Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Independiente

1 Temmuz 2016 yılında Defensa

13 Ağu 2018 yılında All Boys

15 Mart 2019 yılında Defensa

20 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

3 Eylül 2020 yılında Nueva Chicago

14 Eylül 2021 yılında Quilmes

13 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Rafael Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Barrios şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.