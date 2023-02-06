Rafael Bilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Bilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Bilu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Bilu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Bilu 21 Nisan 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Bilu Mudesto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Bilu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAURICIO CHIODIN yapmaktadır. Rafael Bilu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 12 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Bilu'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 3 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Bilu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Bilu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Bilu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Bilu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2019 yılında América-MG

31 Aralık 2019 yılında Corinthians B

1 Ocak 2020 yılında CSA

31 Ocak 2021 yılında Corinthians B

18 Şubat 2021 yılında Mirassol-SP

31 Mayıs 2021 yılında Corinthians B

24 Eylül 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Corinthians B

7 Şubat 2022 yılında Criciúma EC

12 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

Rafael Bilu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Bilu şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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