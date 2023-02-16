Rafael Brand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Brand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Brand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Brand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Brand 9 Eylül 1994 tarihinde Bremerhaven şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Brand Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF Consulting GmbH yapmaktadır. Rafael Brand, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rafael Brand'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Brand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Brand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Brand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Brand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında W. Bremen U18

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2013 yılında OSC Bremerhaven

18 Temmuz 2015 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2017 yılında BFC Dynamo

3 Temmuz 2018 yılında Viktoria Berlin

8 Temmuz 2020 yılında VfB Oldenburg

Rafael Brand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Brand şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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