Rafael Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Carioca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Carioca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Carioca 18 Temmuz 1992 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Bruno Cajueiro da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Carioca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND Management yapmaktadır. Rafael Carioca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Carioca'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Carioca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Carioca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Carioca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Carioca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mayıs 2015 yılında Paraná

30 Ocak 2017 yılında Linense-SP

7 Şubat 2017 yılında Ceará SC

30 Kasım 2017 yılında Linense-SP

9 Aralık 2017 yılında Ceará SC

1 Haziran 2018 yılında Linense-SP

4 Haziran 2018 yılında CRB

1 Aralık 2018 yılında Linense-SP

11 Ocak 2019 yılında Red Bull

25 Nisan 2019 yılında Bragantino

5 Aralık 2019 yılında Red Bull

17 Aralık 2019 yılında Linense-SP

22 Ocak 2020 yılında EC Vitória

1 Nisan 2021 yılında Botafogo

1 Ocak 2022 yılında Internacional

29 Nisan 2022 yılında América-RN

25 Ocak 2023 yılında FC Urartu

Rafael Carioca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Carioca şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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