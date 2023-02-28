Rafael Caroca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Caroca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Caroca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Caroca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Caroca 19 Temmuz 1989 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Antonio Caroca Cordero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Caroca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Rafael Caroca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Caroca'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Caroca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Caroca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Caroca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Caroca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Colo Colo

16 Haziran 2008 yılında O'Higgins

31 Aralık 2008 yılında Colo Colo

1 Ocak 2011 yılında La Serena

31 Aralık 2011 yılında Colo Colo

16 Haziran 2013 yılında CD Iquique

1 Temmuz 2017 yılında U. de Chile

1 Ocak 2020 yılında CD Iquique

25 Şubat 2021 yılında Ñublense

Rafael Caroca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Caroca şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Rafael Caroca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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