Rafael Carrascal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Carrascal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Carrascal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Carrascal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Carrascal 26 Kasım 1992 tarihinde Sucre şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Andrés Carrascal Avilez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Carrascal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE THOUSAND yapmaktadır. Rafael Carrascal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Carrascal'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Carrascal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Carrascal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafael Carrascal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Carrascal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2012 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2016 yılında Millonarios

1 Ocak 2017 yılında Junior FC

1 Ocak 2018 yılında Deportes Tolima

1 Ağustos 2019 yılında CD América

1 Temmuz 2021 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2022 yılında CD América

1 Temmuz 2022 yılında Cerro Porteño

Rafael Carrascal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Carrascal şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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