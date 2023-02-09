Rafael Carvalheira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Carvalheira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Carvalheira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Carvalheira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Carvalheira 26 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael dos Santos Carvalheira Natividade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Carvalheira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Rafael Carvalheira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Carvalheira'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Carvalheira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Carvalheira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rafael Carvalheira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Carvalheira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2020 yılında Guarany-CE

9 Eylül 2020 yılında Ceará

30 Nisan 2021 yılında Cianorte

1 Nisan 2022 yılında Passo Fundo

25 Mayıs 2022 yılında Brasil-RS

15 Eylül 2022 yılında Passo Fundo

8 Aralık 2022 yılında Brasil-RS

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Rafael Carvalheira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Carvalheira şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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