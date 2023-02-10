Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Delgado 13 Ocak 1990 tarihinde Reconquista şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Marcelo Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Delgado Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Rafael Delgado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 21 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rafael Delgado'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafael Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rosario Central

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes

2 Temmuz 2015 yılında Defensa

9 Şubat 2018 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2018 yılında Defensa

21 Ocak 2020 yılında CA Colón

3 Ocak 2021 yılında Defensa

24 Ocak 2021 yılında CA Colón

Rafael Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Delgado şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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