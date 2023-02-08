Rafael Donato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Donato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Donato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Donato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Donato 17 Mart 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Ferreira Donato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Donato Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Donato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rafael Donato'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Donato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Donato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Donato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Donato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında EC Bahia

1 Mayıs 2012 yılında Audax-RJ

7 Haziran 2012 yılında Cruzeiro

1 Nisan 2013 yılında EC Bahia

1 Aralık 2013 yılında Cruzeiro

15 Ocak 2014 yılında Criciúma EC

19 Eylül 2014 yılında Cruzeiro

7 Nisan 2015 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında ABC FC

22 Mayıs 2017 yılında Joinville-SC

24 Kasım 2017 yılında União Madeira

24 Temmuz 2018 yılında Al-Kawkab

19 Kasım 2019 yılında Brasiliense FC

16 Temmuz 2020 yılında Vila Nova FC

Rafael Donato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Donato şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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