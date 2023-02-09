Rafael Ferrario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Ferrario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Ferrario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Ferrario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Ferrario 30 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Ferrario Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Ferrario, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cipolletti futbol takımında oynamaktadır. Club Cipolletti takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Ferrario'nin Club Cipolletti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Ferrario Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Ferrario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Ferrario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Ferrario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Huracán II

23 Ocak 2023 yılında Cipolletti

31 Aralık 2023 yılında Huracán II

Rafael Ferrario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Ferrario şuan Club Cipolletti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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