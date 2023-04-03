Rafael Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Ferraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Ferraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Ferraz 22 Mart 2003 tarihinde Penafiel şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rafael José Moreira Ferraz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Ferraz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quinas yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Ferraz'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rafael Ferraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Ferraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Penafiel U15
1 Temmuz 2017 yılında Paços Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Paços Sub-17
1 Temmuz 2020 yılında Paços F. U19
1 Ocak 2021 yılında Lixa
30 Haziran 2021 yılında Paços F. U19
1 Ekim 2021 yılında Rio Ave A23
Rafael Ferraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Ferraz şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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