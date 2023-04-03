Rafael Frizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Frizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rafael Frizzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Frizzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.