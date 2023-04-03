Rafael Frizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Frizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Frizzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Frizzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Frizzi 2 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Frizzi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Rafael Frizzi'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rafael Frizzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Frizzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Frizzi şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Ascona, AC Bellinzona, FC Lugano
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.