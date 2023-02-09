Rafael Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Furtado 9 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Victor de Oliveira Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Furtado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Rafael Furtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Furtado'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Nisan 2017 yılında Atlético-MG U20

31 Ocak 2018 yılında Paraná U20

2 Temmuz 2020 yılında Concórdia-SC

8 Ağu 2020 yılında Coimbra

24 Ağu 2021 yılında Boston City FC

12 Ocak 2022 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

Rafael Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Furtado şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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