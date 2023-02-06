Rafael Gava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Gava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Gava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Gava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Gava 20 Mayıs 1993 tarihinde Americana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Gava şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Gava Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Rafael Gava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 29 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Rafael Gava'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Gava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafaelgava16/

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Rafael Gava Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Gava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Gava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Gava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Internacional

1 Ocak 2014 yılında ASA

1 Kasım 2014 yılında Internacional

1 Ocak 2015 yılında Lajeadense

1 Mayıs 2015 yılında Londrina-PR

23 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2017 yılında Caxias-RS

6 Eylül 2018 yılında Brasil-RS

1 Aralık 2018 yılında Caxias-RS

1 Temmuz 2019 yılında Paços Ferreira

24 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

23 Ekim 2020 yılında Paços Ferreira

29 Ekim 2020 yılında Cuiabá-MT

Rafael Gava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Gava şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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