Rafael Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Gomes 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Henrique Ramos Gomes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Gomes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Gomes'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rafael Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Torreense S17
1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2020 yılında Torreense U19
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Rafael Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Gomes şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC São Pedro (2016 - 2018); SCU Torreense (2018/19 + 2020 - 2022); Academia SCP Torres Vedras (2019/2020)
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