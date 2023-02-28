Rafael Guarderas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Guarderas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Guarderas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Guarderas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Guarderas 12 Eylül 1993 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Nicanor Guarderas Saravia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Guarderas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Guarderas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Guarderas'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Guarderas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rafaguarderas

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http://www.instagram.com/rafaguarderas/

http://www.facebook.com/rafael.guarderas.5

Rafael Guarderas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Guarderas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafael Guarderas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Guarderas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında U. San Martín

31 Aralık 2015 yılında Universitario

16 Ağustos 2016 yılında UTC

31 Aralık 2016 yılında Universitario

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2019 yılında UTC

1 Temmuz 2019 yılında Universitario

1 Temmuz 2022 yılında Alianza Atl.

31 Aralık 2022 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Rafael Guarderas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Guarderas şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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