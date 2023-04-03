Rafael Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Guerrero 13 Ocak 2003 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Guerrero Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Guerrero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Guerrero'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cruz Azul Jgd.

1 Temmuz 2021 yılında Cruz Azul U20

1 Ocak 2023 yılında CD Cruz Azul

Rafael Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Guerrero şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 183 numaralı formayı giymektedir.

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