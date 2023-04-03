Rafael Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Harutyunyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Harutyunyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Harutyunyan 13 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռաֆայել Հարությունյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Harutyunyan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Harutyunyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rafael Harutyunyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Harutyunyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Rafael Harutyunyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Harutyunyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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