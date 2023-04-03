Rafael Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Harutyunyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rafael Harutyunyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Harutyunyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.