Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael 23 Haziran 1989 tarihinde Coronel Fabriciano şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Pires Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Rafael, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafael Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goleiro_rafael/

Rafael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2008 yılında Cruzeiro

4 Mart 2020 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında São Paulo

Rafael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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