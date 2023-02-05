Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael 9 Temmuz 1990 tarihinde Petrópolis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Rafael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2008 yılında Man. United

3 Ağu 2015 yılında Olimpik Lyon

8 Eylül 2020 yılında Başakşehir

8 Eylül 2021 yılında Botafogo

Rafael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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