Rafael Leite Barrela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Leite Barrela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Leite Barrela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Leite Barrela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Leite Barrela 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Leite Barrela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Leite Barrela'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Leite Barrela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Leite Barrela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Leite Barrela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Leite Barrela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Etzella U19

1 Temmuz 2021 yılında E. Ettelbrück

Rafael Leite Barrela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Leite Barrela şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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