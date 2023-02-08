Rafael Longuine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Longuine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Longuine kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Longuine ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Longuine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Longuine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Longuine

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Longuine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Longuine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Longuine 30 Mayıs 1990 tarihinde Paranavaí şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Vinicius Carvalho Longuine şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Longuine Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Rafael Longuine, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Longuine'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Longuineboyu ve yaşı kaç

Rafael Longuine Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Longuine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Longuine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Longuine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Inter Bebedouro

1 Temmuz 2011 yılında Comercial-SP

1 Ocak 2012 yılında LASK

1 Temmuz 2012 yılında Comercial-SP

1 Temmuz 2014 yılında Rio Branco-SP

1 Şubat 2015 yılında GO Audax

1 Mayıs 2015 yılında Santos FC

18 Ağu 2017 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2017 yılında Santos FC

24 Nisan 2018 yılında Guarani

30 Kasım 2018 yılında Santos FC

23 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2019 yılında Santos FC

9 Ocak 2020 yılında CRB

30 Kasım 2020 yılında Santos FC

9 Ağu 2021 yılında Operário-PR

19 Ocak 2022 yılında CRB

Rafael Longuine kimdir

Rafael Longuine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Longuine şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafael Longuine nereli

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