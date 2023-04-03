Rafael Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Luis 18 Şubat 2005 tarihinde Amadora şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Filipe Gonçalves Soares Luís şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Luis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Rafael Luis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Luis'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Rafael Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2020 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Rafael Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Luis şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SL Benfica (2010-)
Rafael Luis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 24 numaralı formasıyla 28 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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