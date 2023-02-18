Rafael Luka Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Luka Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Luka Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Luka Stojanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Luka Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Luka Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Luka Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Luka Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Luka Stojanovic 23 Eylül 2003 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Luka Stojanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Luka Stojanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Luka Stojanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Luka Stojanovic'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Luka Stojanovicboyu ve yaşı kaç

Rafael Luka Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Luka Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafael Luka Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Luka Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2021 yılında NK Osijek U19

20 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Rafael Luka Stojanovic kimdir

Rafael Luka Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Luka Stojanovic şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafael Luka Stojanovic nereli

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