Rafael Lutiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Lutiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Lutiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Lutiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Lutiger 3 Temmuz 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Julián Lutiger Vidalón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Lutiger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Rafael Lutiger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rafael Lutiger'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafael Lutiger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RLutiger

http://www.instagram.com/rafaellutiger/

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http://www.facebook.com/rafael.lutiger

Rafael Lutiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Lutiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafael Lutiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Lutiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

25 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

31 Aralık 2021 yılında Sport. Cristal

Rafael Lutiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Lutiger şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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