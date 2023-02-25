Rafael Maharramli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Maharramli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Maharramli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Maharramli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Maharramli 1 Ekim 1999 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Ramiz oğlu Məhərrəmli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Maharramli Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Rafael Maharramli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Maharramli'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Maharramli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Maharramli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Maharramli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Maharramli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2018 yılında Karabağ

1 Ocak 2019 yılında Zira FK

30 Haziran 2020 yılında Karabağ

20 Ağustos 2020 yılında Keshla

30 Haziran 2021 yılında Karabağ

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Rafael Maharramli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Maharramli şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Rafael Maharramli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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