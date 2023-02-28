Rafael Manasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Manasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Manasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Manasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Manasyan 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռաֆայել Մանասյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Manasyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erewan II futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Manasyan'nin BKMA Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Manasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Manasyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Manasyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Manasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ararat-Arm. U18

1 Ocak 2020 yılında Ararat-Arm. II

1 Temmuz 2021 yılında BKMA Erewan II

Rafael Manasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Manasyan şuan BKMA Erewan II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Rafael Manasyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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