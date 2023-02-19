Rafael Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Martinez 24 Kasım 2001 tarihinde San Carlos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rafael María Martínez De León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Martinez'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2021 yılında CA Libertad

31 Aralık 2021 yılında CA Atenas

3 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

1 Haziran 2022 yılında Rocha FC

31 Aralık 2022 yılında Cerro Largo

Rafael Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Martinez şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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