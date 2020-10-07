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Rafael Nadal, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

İspanyol Rafael Nadal, teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.

Rafael Nadal, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

İspanyol Rafael Nadal, teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın çeyrek final mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Nadal ile kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan İtalyan Jannik Sinner karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 50 dakika süren maçta, dünya klasmanının 75 numarası Sinner'i 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol sporcu, yarı finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaşacak.

Schwartzman, geçen ay düzenlenen toprak kort turnuvası Roma Açık çeyrek finalinde Nadal'ı 2-0 mağlup etmişti.

RAFAEL NADAL KİMDİR?

Rafael Nadal, 3 Haziran 1986 tarihinde Mallorca, İspanya'da dünyaya geldi. İspanyol tenisçi bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek erkek tenisçidir. Tenis tarihinde bir Grand Slam'i 9 kez kazanan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Federer'i yenerek şampiyon olmuştur.

Onur Çelik
Spor Editörü


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