Rafael Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Navarro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Navarro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Navarro 14 Nisan 2000 tarihinde Cabo Frio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Navarro Leal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Navarro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini @souactyon yapmaktadır. Rafael Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Navarro'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Rafael Navarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/rafaelnavarro09

http://www.instagram.com/rafaelnavarro.br/

http://www.facebook.com/rafaelnavarro.br

Rafael Navarroboyu ve yaşı kaç

Rafael Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mayıs 2018 yılında Atlético-GO U20

13 Kasım 2019 yılında Botafogo B

1 Ocak 2021 yılında Botafogo

19 Ocak 2022 yılında Palmeiras

Rafael Navarro kimdir

Rafael Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Navarro şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Rafael Navarro nereli

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