Rafael Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Nunez 25 Ocak 2002 tarihinde Bonao şehrinde doğmuştur. Dominik Cumhuriyeti,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Leonardo Núñez Mata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Nunez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Nunez'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2018 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid U19

10 Haziran 2021 yılında Atl. Ottawa

30 Kasım 2021 yılında Atl. Madrid U19

31 Ocak 2022 yılında UD Almería B

Rafael Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Nunez şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Rafael Nunez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dominik Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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