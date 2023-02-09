Rafael Pascoal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Pascoal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Pascoal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Pascoal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Pascoal 2 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Pereira Pascoal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Pascoal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cravow yapmaktadır. Rafael Pascoal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 15 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Pascoal'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Pascoal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Pascoal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rafael Pascoal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Pascoal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2016 yılında Bragantino

9 Kasım 2017 yılında São Bernardo-SP

14 Ocak 2019 yılında Portuguesa

19 Aralık 2019 yılında Imperatriz-MA

6 Mart 2020 yılında Linense-SP

20 Temmuz 2020 yılında Boa Esporte

3 Şubat 2021 yılında Rio Claro FC

2 Haziran 2021 yılında Joinville-SC

15 Aralık 2021 yılında Botafogo-SP

Rafael Pascoal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Pascoal şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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