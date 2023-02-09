Rafael Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Pereira 18 Kasım 1984 tarihinde Rio do Sul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Pereira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Pereira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Rafael Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Pereira'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında São Carlos

1 Ocak 2007 yılında Metropolitano

1 Ağu 2007 yılında Botafogo

1 Aralık 2007 yılında Metropolitano

1 Temmuz 2008 yılında Gaz Metan

1 Haziran 2009 yılında Metropolitano

1 Nisan 2010 yılında Juventude

1 Eylül 2013 yılında Sport Recife

1 Kasım 2013 yılında Juventude

1 Ekim 2014 yılında Criciúma EC

18 Temmuz 2015 yılında Náutico

11 Ocak 2017 yılında Ceará SC

30 Temmuz 2018 yılında Chapecoense

9 Ocak 2020 yılında Avaí FC

19 Ocak 2022 yılında Ituano

Rafael Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Pereira şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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