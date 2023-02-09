Rafael Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Perez 9 Ocak 1990 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Enrique Pérez Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Perez'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafael Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Real Cartagena

1 Mart 2012 yılında Chongqing F.C.

1 Ocak 2013 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2014 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2014 yılında Portuguesa

11 Ocak 2015 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Junior FC

22 Ocak 2020 yılında CA Talleres

31 Aralık 2020 yılında Junior FC

9 Ocak 2021 yılında CA Talleres

28 Ocak 2023 yılında San Lorenzo

Rafael Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Perez şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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