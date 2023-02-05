Rafael Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Ramos 9 Ocak 1995 tarihinde Seia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael António Figueiredo Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Ramos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rafael Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Ramos'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Ramos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafaelramos_27/

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Rafael Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafael Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2010 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2012 yılında Real SC U19

1 Temmuz 2013 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2014 yılında Benfica B

7 Ağu 2014 yılında Orlando City SC

5 Ocak 2015 yılında Orlando

20 Ağu 2016 yılında Orlando City B

30 Kasım 2016 yılında Orlando

11 Mayıs 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

18 Ocak 2018 yılında Chicago

6 Ağu 2018 yılında Twente

1 Temmuz 2019 yılında Santa Clara

12 Nisan 2022 yılında Corinthians

Rafael Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Ramos şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Rafael Ramos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U20 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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