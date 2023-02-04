Rafael Ratao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Ratao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Ratao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Ratao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Ratao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Ratao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Ratao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Ratao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Ratao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Ratao 30 Kasım 1995 tarihinde Cascavel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Rogério da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Ratao Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Rafael Ratao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Ratao'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Ratao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafaelsilva_021/

Rafael Rataoboyu ve yaşı kaç

Rafael Ratao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Ratao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Ratao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Ratao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2014 yılında Penapolense-SP

31 Mart 2014 yılında Ponte Preta

7 Nisan 2014 yılında Boa Esporte

30 Haziran 2014 yılında Ponte Preta

13 Ağu 2014 yılında Santos B

7 Ekim 2014 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2015 yılında Penapolense-SP

31 Mayıs 2015 yılında Ponte Preta

10 Haziran 2015 yılında Guaratinguetá

1 Ağu 2015 yılında Ponte Preta

7 Ağu 2015 yılında Albirex Niigata

1 Ocak 2016 yılında Ponte Preta

3 Şubat 2016 yılında Náutico

6 Temmuz 2016 yılında Ponte Preta

26 Temmuz 2016 yılında Chungju H.

1 Ocak 2017 yılında Tubarão-SC

1 Mayıs 2017 yılında Luverdense

1 Aralık 2017 yılında Tubarão-SC

14 Aralık 2017 yılında Novorizontino

10 Nisan 2018 yılında Oeste FC-SP

5 Temmuz 2018 yılında Zorya Luhansk

2 Şubat 2019 yılında Slo. Bratislava

30 Haziran 2020 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2020 yılında Slo. Bratislava

31 Ağu 2021 yılında Toulouse

Rafael Ratao kimdir

Rafael Ratao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Ratao şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafael Ratao nereli

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