Rafael Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Ribeiro 18 Ocak 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Ribeiro Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Ribeiro'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2021 yılında Fluminense

22 Temmuz 2021 yılında Náutico

7 Nisan 2022 yılında EC Vitória

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Rafael Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Ribeiro şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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