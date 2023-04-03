Rafael Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Romero 7 Ağustos 2003 tarihinde Jerez de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Romero Morilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Romero'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Rafael Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Romero şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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