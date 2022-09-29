Rafael Sadi'nin "Erdoğan" sözleri deprem etkisi yarattı! Stüdyo buz kesti, Şirin Payzın'ın dili düğümlendi!

Halk TV'de dün akşam yayımlanan programda canlı yayın konuğu olan Rafael Sadi'nin "Erdoğan'la üniversite arkadaşıyız" demesi sonrası sonrası stüdyodakiler ne diyeceğini bilemedi.

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CHP tarafından fonlanan Halk TV'de dün akşam Şirin Payzın tarafından yayımlanan programda canlı yayın konuğu olan Rafael Sadi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite hayatı hakkında yaptığı konuşma sonrası stüdyoda bulunan herkesin sesi bir anda kesildi.

Rafael Sadi'nin "Erdoğan" sözleri deprem etkisi yarattı! Stüdyo buz kesti, Şirin Payzın'ın dili düğümlendi!

NE DİYECEKLERİNİ BİLEMEDİLER

Şirin Payzın'ın "Sınıf arkadaşı olayını ben kaçırdım" demesi üzerine gazeteci Rafael Sadi "Recep Bey. Üniversiteden. Hani diploması var mı? Yok mu tartışılan üniversitede? Dört sene beraber okuduk aynı sırada" demesi üzerine başta Şirin Payzın olmak üzere stüdyoda bir anda sessizlik hakim oldu.

Rafael Sadi'nin Erdoğan sözleri deprem etkisi yarattı! Stüdyo buz kesti, Şirin Payzın'ın dili düğümlendi!

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