Rafael Sangiovani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Sangiovani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Sangiovani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Sangiovani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Sangiovani 31 Mart 1998 tarihinde Arteaga şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Sangiovani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Rafael Sangiovani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Sangiovani'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Sangiovani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Sangiovani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Sangiovani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Sangiovani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rosario Central

11 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2022 yılında Rosario Central

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Rafael Sangiovani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Sangiovani şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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