Rafael Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Santos 2 Şubat 1998 tarihinde Guarujá şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Santos de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Rafael Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Santos'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafael Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2022 yılında Flamengo

27 Temmuz 2022 yılında Moreirense

Rafael Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Santos şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Rafael Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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