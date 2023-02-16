Rafael Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Silva 8 Ekim 1990 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael da Silva Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rafael Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Silva'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafashow22/

Rafael Silvaboyu ve yaşı kaç

Rafael Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Noroeste-SP

1 Mayıs 2012 yılında Portuguesa

1 Temmuz 2012 yılında Gil Vicente

15 Ocak 2013 yılında Portuguesa

21 Şubat 2013 yılında São Carlos

1 Temmuz 2013 yılında Ituano

29 Nisan 2014 yılında Vasco da Gama

7 Ocak 2016 yılında Cruzeiro

7 Temmuz 2016 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

2 Ocak 2017 yılında Hatta Club

30 Haziran 2017 yılında Cruzeiro

3 Temmuz 2017 yılında Guarani

30 Kasım 2017 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2018 yılında Bragantino

28 Şubat 2018 yılında DL Transcen.

12 Şubat 2019 yılında Barito Putera

6 Ocak 2020 yılında Always Ready

4 Şubat 2021 yılında Al-Shorta SC

14 Haziran 2021 yılında Madura United

28 Aralık 2021 yılında Barito Putera

1 Şubat 2023 yılında Ituano

Rafael Silva kimdir

Rafael Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Silva şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Rafael Silva nereli

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