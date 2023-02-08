Rafael Thyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Thyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Thyere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Thyere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Thyere 17 Mayıs 1993 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Thyere şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Thyere Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Movement Sports yapmaktadır. Rafael Thyere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 20 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Rafael Thyere'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Thyere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafaelthyere93/

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Rafael Thyere Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Thyere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafael Thyere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Thyere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2013 yılında Grêmio

21 Ağu 2014 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2014 yılında Grêmio

5 Ocak 2018 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Grêmio

8 Şubat 2019 yılında Sport Recife

18 Kasım 2020 yılında Grêmio

20 Kasım 2020 yılında Sport Recife

Rafael Thyere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Thyere şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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