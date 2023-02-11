Rafael Viotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Viotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Viotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Viotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Viotti 15 Şubat 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Armando Viotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Viotti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Viotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Viotti'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Viotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Viotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Viotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Viotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2009 yılında Aldosivi

1 Ocak 2011 yılında CA San Telmo

1 Temmuz 2013 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2014 yılında San Luis

1 Temmuz 2015 yılında CD Everton

19 Temmuz 2016 yılında La Serena

1 Temmuz 2017 yılında La Calera

13 Ocak 2018 yılında Wanderers

3 Ocak 2019 yılında Cobreloa

1 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

5 Mart 2021 yılında CD SM (Arica)

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Haziran 2022 yılında CA Mitre

Rafael Viotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Viotti şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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