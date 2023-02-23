Rafal Adamski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafal Adamski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafal Adamski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafal Adamski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafal Adamski 21 Kasım 2001 tarihinde Dzierżoniów şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rafał Adamski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafal Adamski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Rafal Adamski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafal Adamski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafal Adamski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafal Adamski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafal Adamski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Miedz U19

1 Temmuz 2018 yılında M. Legnica II

7 Şubat 2019 yılında Miedz Legnica

1 Ocak 2021 yılında Lubin II

5 Mayıs 2022 yılında Zaglebie Lubin

Rafal Adamski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafal Adamski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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